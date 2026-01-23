In ambito sportivo, si parla di un’eventuale priorità di Samb e Massi rispetto a Rapullino. Tuttavia, le fonti sono poco chiare e non confermate ufficialmente. Ci sono, comunque, contatti con società di rilievo nel settore, che potrebbero influenzare le future decisioni. Restano quindi da chiarire i dettagli e l’effettivo andamento delle trattative, mantenendo un atteggiamento prudente e attento alle comunicazioni ufficiali.

"Non so proprio da dove arrivino queste notizie. Non nascondo però che ci sono diversi contatti con società importanti". Testi e musica di Vittorio Massi sulle voci di una possibile cessione della Samb. "La Samb – spiega – è un bel club, ha un gran pubblico, la città è bella e non ha problemi particolari. Quindi il nostro sodalizio è appetibile. Tutti quelli che mi hanno contattato, hanno anche detto che devo restare come presidente perché ho una buona empatia con la gente. Ma questo momento potrebbe anche finire ma finora non ho preso nè schiaffi né offese. La Samb la vogliono tutti". Massi, comunque, vede sempre nel ceo di Sideralba Luigi Rapullino, sponsor della Samb, il primo interlocutore a livello societario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Samb, Massi dà la precedenza a Rapullino

