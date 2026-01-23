Salerno urta auto in sosta e fugge | indagini in corso

A Salerno, la Polizia Locale sta indagando su un incidente avvenuto in via Irno, dove un'auto ha urtato un veicolo in sosta e successivamente è fuggita. Le autorità stanno lavorando per identificare il conducente coinvolto. La vicenda è in fase di approfondimento, mentre si cercano testimonianze e eventuali elementi utili alle indagini.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.