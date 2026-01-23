Salerno urta auto in sosta e fugge | indagini in corso
A Salerno, la Polizia Locale sta indagando su un incidente avvenuto in via Irno, dove un'auto ha urtato un veicolo in sosta e successivamente è fuggita. Le autorità stanno lavorando per identificare il conducente coinvolto. La vicenda è in fase di approfondimento, mentre si cercano testimonianze e eventuali elementi utili alle indagini.
Sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale a Salerno per identificare l'automobilista che, nella giornata di oggi, si è reso protagonista di un incidente in via Irno per poi dileguarsi. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo in transito ha perso il controllo finendo la sua corsa.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Gualtieri, urta veicolo in sosta e si ribalta in auto
Leggi anche: Albino, ubriaco al volante: urta due auto in sosta e si ribalta
Salerno, avvicinate in auto e derubate: in due finiscono ai domiciliariSono 17 i furti messi a segno, tra luglio e settembre scorsi, contestati al momento ad Alessandro Palo e Giovanni Milione arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Salerno su disposizione del gip ... ilmattino.it
#TgOggiNewsdel #10Gennaio2026 #BarbaraAlbero #Salerno #Notizie #Informazione #tg #Salernitana - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.