saldapress presenta heretic di robbie morrison e charlie adlard

SaldaPress pubblica Heretic, un graphic novel di Robbie Morrison e Charlie Adlard.

Anversa, 1529. In uno dei principali centri economici e culturali dell’Europa rinascimentale, una serie di omicidi brutali e rituali getta la città nel caos. Tra mercanti, inquisitori e alchimisti, il sangue scorre lungo strade e canali mentre il timore dell’eresia alimenta sospetti e delazioni. In un’epoca in cui la fede governa la vita pubblica e privata, la violenza diventa strumento di controllo e il confine tra giustizia e fanatismo si fa sempre più sottile. A indagare su questi delitti viene chiamato Cornelius Agrippa, personaggio storico realmente esistito, noto per la sua erudizione e per le sue posizioni controverse: cavaliere, medico, giurista, occultista. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

