Mohamed Salah sta per concludere il suo importante periodo al Liverpool, dopo nove anni di carriera nel club. La sua prossima destinazione sembra ormai certa, segnando un nuovo capitolo professionale. In questo articolo, analizzeremo le possibili mete e i motivi dietro questa decisione, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di un trasferimento che attirerà l’attenzione del mondo del calcio.

È ormai agli sgoccioli l’avventura di Salah al Liverpool: ecco quasi sicuramente dove giocherà l’attaccante egiziano. Il 23 giugno 2017 si trasferiva al Liverpool per 36,5 milioni di sterline (pari a circa 42 milioni di euro) e in nove anni Mohamed Salah ha scritto la storia del club di Premier League. Una storia fatta di gol (tantissimi, con la casacca dei Reds se ne contano oltre 200) e di trionfi. Una storia, però, che sembra destinata a concludersi la prossima estate. Salah (Ansa Foto) – Calciomercato.it L’ex Roma è legato al Liverpool da un contratto fino al 30 giugno 2027 e, dunque, la dirigenza proverà a ottimizzare la sua cessione a giugno, per evitare di perderlo a zero la prossima estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Salah saluta il Liverpool dopo 9 anni: destinazione surreale

Salah saluta il Liverpool? Arriva l’annuncio di tecnico Slot, presa la decisione! Ecco che cosa ha dettoLe recenti voci sul futuro di Mohamed Salah al Liverpool si intensificano, mentre si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni su un possibile cambio di allenatore.

Scarpini dopo il Liverpool: «Un episodio surreale. E sulla finale di Champions dico questo» Roberto Scarpini commenta la sconfitta dell’Inter contro il Liverpool, definendo l’episodio del rigore come surreale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Salah Just Deleted Liverpool From His Bio After Arne Slot Benched Him

Argomenti discussi: Jurgen Klopp svela i due problemi che ha avuto con Salah durante il suo periodo al Liverpool; Salah ma come hai fatto? Errore inspiegabile in Marsiglia-Liverpool; Mohamed Salah contro Sadio Mane: l'ex compagno di squadra dell'egiziano al Liverpool può infrangere il suo sogno di vincere la Coppa d'Africa; Colpi e fallimenti della CL: spostati da Salah – Szoboszlai è la famous person del Liverpool adesso.

Salah titolare ma non più il centro del Liverpool: l'Arabia Saudita torna a bussareLo sfogo di Mohamed Salah del 6 dicembre scorso aveva fatto tremare Anfield. Dopo essere rimasto in panchina contro il Leeds, l’egiziano non aveva. tuttomercatoweb.com

Svelata una chat privata di Salah prima Inter-Liverpool: come ha vissuto l’esclusione dopo lo sfogoDaniel Sturridge ha svelato una conversazione avuta con Mohamed Salah prima Inter-Liverpool: come il calciatore egiziano ha vissuto l'esclusione dopo lo ... fanpage.it

I tre giornalisti si chiamavano Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat e Anas Ghneim. Shaat collaborava regolarmente come freelance con l’agenzia Agence France-Presse in qualità di fotoreporter e videomaker. https://fanpa.ge/Cn21o . - facebook.com facebook