A Milano, la Prefettura ha disposto la chiusura di un bar con discoteca sotterranea a causa di gravi irregolarità, tra cui sovraffollamento e porta tagliafuoco bloccata. L'intervento si inserisce nel quadro di controlli più stringenti avviati dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Questa operazione evidenzia l'importanza di rispettare le norme di sicurezza per garantire l'incolumità di tutti.

Milano, 23 gennaio 2026 – Il giro di vite sui controlli, disposto dalla Prefettura subito dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, ha portato alla chiusura di un’altra discoteca abusiva. Dopo via Lecco e via Boncompagni, stavolta lo stop alle danze è andato in scena all’Heden Cafè di via Giovanni Pierluigi da Palestrina 2, a due passi da piazzale Loreto. Il sequestro preventivo, disposto dalla pm Marina Petruzzella, è stato sì eseguito nelle scorse ore dagli agenti dell’Annonaria della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, ma è arrivato a valle di un’attività investigativa iniziata la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sala sovraffollata e porta tagliafuoco bloccata: i ghisa chiudono il bar con la disco nel sotterraneo

Crans-Montana, Le Constellation da sala giochi a disco bar. “I lavori eseguiti senza domanda di concessione edilizia”A Crans-Montana, la trasformazione di Le Constellation da sala giochi a disco bar nel 2015 è stata realizzata senza una richiesta ufficiale di concessione edilizia, ma tramite una semplice comunicazione al Comune.

Crans-Montana, l’inchiesta sulla strage: l’incendio partito nel piano sotterraneo del bar. “Candele sullo champagne o petardo”Un incendio nel piano sotterraneo di un bar a Crans-Montana ha causato danni e preoccupazioni.

