Alexis Saelemaekers ha ripreso oggi gli allenamenti con il gruppo, dopo un periodo di lavoro personalizzato per il risentimento all’adduttore sinistro accusato contro il Lecce. Il rientro rapido consente al calciatore di essere nuovamente disponibile per la prossima partita contro la Roma, offrendo una valida opzione alla squadra senza ulteriori ritardi.

Rientro lampo e semaforo verde. Alexis Saelemaekers è tornato oggi ad allenarsi con il gruppo dopo i giorni di lavoro personalizzato per smaltire il risentimento all’adduttore sinistro accusato contro il Lecce. Il recupero anticipato lo rende disponibile per il big match di domenica contro la Roma. Ora la decisione passa a Massimiliano Allegri: possibile impiego dal primo minuto sulla fascia destra oppure conferma di Zachary Athekame, con Saelemaekers pronto a entrare a gara in corso. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Saelemaekers recuperato: torna in gruppo e vede la Roma

Saelemaekers recuperato per Roma-Milan. E occhio alla sorpresa RicciPer la sfida Roma-Milan di domenica sera, Saelemaekers è tornato disponibile dopo l'infortunio, offrendo una possibile soluzione nel reparto offensivo dei rossoneri.

Verso Roma-Milan: Saelemaekers in dubbio, torna Modri?A cinque giorni dalla sfida tra Roma e Milan, l’attesa cresce.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Infortunio Saelemaekers in Milan-Lecce, l'esito degli esami: quando torna? I tempi di recupero e quante partite salta; Milan, infortunio Saelemaekers: l'esito degli esami e i tempi di recupero; Roma-Milan, le scelte di Allegri: Saelemaekers spera nel recupero lampo. Rientrano Pavlovic e Modric; Saelemaekers, le ultime sulle sue condizioni e sulle possibilità di recupero per la Roma. Pavlovic e Modric….

Verso Roma-Milan, Saelemaekers torna in gruppo: le ultimeL'esterno belga ha recuperato dal problema muscolare accusato contro il Lecce e si candida per una maglia da titolare in vista della sfida dell'Olimpico ... ilromanista.eu

Milan, Saelemaekers recuperato per RomaBuone notizie per Massimiliano Allegri in vista del big match tra Roma e Milan in programma domani sera allo stadio Olimpico. fantacalcio.it

! Alexis Saelemaekers si è allenato in gruppo ed è recuperato per la partita in casa della Roma! Starà ad Allegri decidere se schierarlo o meno dal primo minuto @anto.vitiello - facebook.com facebook

#Saelemaekers recuperato per #RomaMilan. E occhio alla sorpresa #Ricci #milan #SempreMilan #SerieA x.com