Sabrina Impacciatore | Io viscida e manipolatrice Giornalista made in Usa

Sabrina Impacciatore interpreta Esmeralda Grand, una caporedattrice manipolatrice e affascinante nel film The Paper. L’attrice italiana, nota per la sua versatilità, commenta con entusiasmo e emozione questa esperienza, che rappresenta un importante traguardo professionale. La sua presenza sul set e la capacità di interpretare ruoli complessi contribuiscono a confermare il suo talento e la sua rinomata versatilità nel panorama cinematografico internazionale.

"Per me questo è un sogno". Sabrina Impacciatore ride e si commuove mentre racconta di come ha dato vita a Esmeralda Grand, machiavellica quanto irresistibile caporedattrice ad interim del Toledo Truth Teller, quotidiano locale del Midwest sull’orlo della chiusura al centro di The Paper. La serie mockumentary – dal 26 gennaio su Sky e Now e già rinnovata per una seconda stagione – ambientata nell’universo di The Office dai suoi stessi autori, Greg Daniels e Michael Koman. "Dopo tre mesi di riprese a Cape Town, stavo salendo sull’aereo quando mi ha chiamata uno dei miei agenti. “Hai letto l’email?“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

