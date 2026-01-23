Sabiri via dalla Fiorentia? Anche il Genoa tenta il colpo | corsa a 3 per il trequartista marocchino!

Abdelhamid Sabiri potrebbe lasciare la Fiorentina durante la sessione di mercato invernale. Oltre alla squadra viola, anche il Genoa si è interessato al trequartista marocchino, entrando in una corsa a tre per il suo acquisto. La trattativa è in fase avanzata e tutte le parti coinvolte valutano le migliori soluzioni. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile cessione in un mercato ancora aperto.

Carboni è pronto a lasciare il Genoa! La conferma di Romano: quale futuro per il trequartista dell’Inter?Carboni potrebbe presto lasciare il Genoa, alimentando i rumors sul suo futuro.

Argomenti discussi: Fiorentina, il sistema e le rivoluzioni; Un altro esubero in partenza? Per Sabiri c'è l'interesse di una concorrente della Fiorentina nella corsa salvezza.

Fiorentina, Sabiri si presenta: Felice di essere qui, voglio dare il 100% per questa magliaAbdelhamid Sabiri, nuovo giocatore della Fiorentina, è stato presentato ai tifosi direttamente dal Media Center del Viola Park: Sono molto contento e molto felice di essere alla Fiorentina, voglio ... m.tuttomercatoweb.com

Fiorentina, Gudmundsson al Ferraris ci sarà. Gosens e Sabiri si rivedranno dopo la pausaPaolo Vanoli ha diretto ieri pomeriggio il suo primo allenamento da nuovo tecnico della Fiorentina. Arrivato al Viola Park in mattinata, l’allenatore ha avuto modo di conoscere da vicino lo staff e i ... tuttomercatoweb.com

