Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Nel fine settimana, il Foglio propone un ricco inserto culturale di dodici pagine, disponibile in edicola e scaricabile online dalle 22. L’area dedicata alla cultura offre approfondimenti, recensioni e aggiornamenti su eventi e tendenze, per offrire ai lettori una panoramica completa e aggiornata del panorama culturale nazionale e internazionale. Un modo semplice e accessibile per rimanere informati su ciò che accade nel mondo della cultura, anche nel weekend.

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola ( e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì ). L’ultima frontiera della fede. L’Asia resta quasi inaccessibile al cristianesimo, nonostante l’opera di grandi missionari che hanno fatto la Storia della Chiesa. Un problema etico che affonda le radici ben prima di Cristo e che sarà arduo risolvere - di Matteo Matzuzzi Note dall’abisso. Una vita dedicata a salvare le musiche composte nei lager. Il lungo pellegrinaggio all’inferno del pianista Francesco Lotoro - di Giulio Meotti Mille notti a Teheran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

