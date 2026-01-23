Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese, è stato recentemente arrestato dopo una lunga fase di indagini. Ritenuto a capo di un'organizzazione criminale attiva nel traffico di droga, l'uomo è stato fermato dalle autorità in seguito a un'accurata operazione investigativa. L'arresto rappresenta un passo importante nella lotta contro le reti illecite coinvolte nel narcotraffico.

Dopo una lunga caccia all'uomo, è stato arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese ritenuto a capo di una delle più pericolose organizzazioni criminali impegnate nel narcotraffico. Il 44enne, sul quale pendeva una ricompensa di 15 milioni di dollari, era stato inserito dall'Fbi nella lista dei dieci latitanti più ricercati al mondo lo scorso marzo 2025. Protetto secondo gli inquirenti dal Cartello di Sinaloa, uno dei maggiori gruppi criminali messicani dediti al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina e metanfetamine, Wedding è finalmente finito dietro le sbarre, come riferito poche ore fa a NBC News da due funzionari delle forze dell'ordine a conoscenza delle indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ryan Wedding, in manette l'ex snowboarder olimpico

Ryan Wedding, in manette l'ex snowboarder olimpico protetto dai narcosRyan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese, è stato recentemente arrestato dopo una lunga indagine.

Arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico e boss del narcotraffico. Era fra i 10 uomini più ricercati dall'FbiRyan Wedding, ex snowboarder olimpico e ora arrestato, era tra i dieci uomini più ricercati dall’Fbi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ryan Wedding: From champion snowboarder to FBI's most wanted | The Current

Ryan Wedding, in manette l'ex snowboarder olimpicoIl 44enne canadese, sul quale pendeva una taglia da 15 milioni di dollari, è stato arrestato dopo una lunga caccia all'uomo ... msn.com

Arrestato Ryan Wedding, ex snowborder olimpico canadese e narcotrafficante. Era tra i primi dieci ricercati dall’FbiSu di lui pendeva una taglia di 15 milioni di dollari. Secondo la procuratrice generale Pam Bondi il suo giro d'affari che si aggirava sul miliardo di dollari l'anno ... quotidiano.net

El Jefe, alla fine, è caduto nella rete: l’FBI ha annunciato l’arresto di Ryan Wedding, 44 anni, il trafficante canadese entrato da poco nella lista dei dieci super ricercati e con una taglia sulla testa di 15 milioni di dollari. Nelle prossime ore avremmo i dettagli su c - facebook.com facebook

Arrestato Ryan Wedding, l’ex snowboarder olimpico era tra i 10 latitanti più ricercati dall'Fbi x.com