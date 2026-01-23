In memoria di Francesco Benedetti, il pedone investito a Bergamo, è stato rubato un simbolo importante: la sciarpa dell’Atalanta. La sorella, sconvolta, ha commentato l’accaduto sottolineando l’assenza di limiti al peggio. Questo episodio solleva ancora una volta riflessioni sulla sensibilità e rispetto nei confronti delle persone coinvolte in tragedie e ricordi condivisi.

IL CASO. La reazione della sorella dopo che qualcuno ha sottratto la sciarpa: «Non c’è limito al peggio». Il giorno dell’incidente il dottor Benedetti si stava recando al Tribunale del malato. «Per noi era un punto di riferimento». A pochi metri dall’attraversamento pedonale di largo Porta Nuova, dove è stato investito nel primo pomeriggio di giovedì mentre attraversava la strada, amici e colleghi del dottor Francesco Benedetti avevano lasciato fiori e una sciarpa atalantina in suo ricordo. Giovedì pomeriggio 22 gennaio, però, è arrivata un’ulteriore notizia che ha aggiunto amarezza al dolore, ad una settimana dall’incidente mortale (una carambola innescata da un’auto passata col semaforo rosso) che è costato la vita al medico 59enne di Colognola, grande tifoso nerazzurro: la sciarpa è stata rubata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Bergamo, investito dopo una carambola tra due auto: morto il medico Francesco BenedettiIl 21 gennaio 2026 a Bergamo, il medico Francesco Benedetti, 59 anni, è deceduto dopo essere stato investito in Porta Nuova, di fronte ai Propilei.

Argomenti discussi: Rubata la sciarpa dell'Atalanta in ricordo di Francesco Benedetti, il pedone investito a Bergamo

