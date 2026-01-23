A Brescia, tre persone sono state arrestate dopo aver sottratto tre trolley da un treno e aver reagito con violenza quando sono state fermate dalla polizia. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto degli aggressori, che hanno mostrato un comportamento ostile durante il fermo. L'episodio evidenzia l'importanza della sicurezza nei mezzi pubblici e della pronta risposta delle forze dell'ordine.

Brescia, 23 gennaio 2026 - Prima hanno rubato tre trolley a bordo di un treno, poi quando sono stati sorpresi dai poliziotti hanno reagito aggredendoli a calci e pugni. E' accaduto a Brescia, dove due uomini sono stati arrestati. La spartizione del bottino. I due, entrambi cittadini algerini, noti alle forze dell’ordine, senza fissa dimora ed irregolari sul territorio nazionale, sono stati individuati dopo che la dipendente di un'attività commerciale nei pressi dell'area verde di via Sardegna ha contattato il numero di emergenza 112 Nue, segnalando la presenza di due giovani nascosti dietro ad una siepe intenti a rovistare all'interno di alcuni bagagli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubano tre trolley su un treno, sorpresi dalla Polizia aggrediscono gli agenti: arrestati

