Rubano sui treni per scappare prendono a calci e pugni in faccia i poliziotti

A bordo dei treni, alcuni individui compiono rapine e, al tentativo di fuga, reagiscono con violenza contro le forze dell'ordine intervenute. Questi episodi evidenziano le difficoltà delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sui mezzi pubblici e la crescente aggressività in situazioni di emergenza.

Le razzie a bordo dei treni, il tentativo disperato di far perdere le proprie tracce a piedi, poi l'aggressione: calci e pugni sferrati contro gli agenti della Polizia di Stato intervenuti per fermarli. Alla fine per due giovani ma incalliti ladri seriali scattano le manette con le accuse di.

Rubano tre trolley su un treno, sorpresi dalla Polizia aggrediscono gli agenti: arrestatiBrescia: i due, scesi dal convoglio, stavano forzando i bagagli e alla vista delle forze dell’ordine hanno prima cercato di fuggire e poi reagito con violenza ... msn.com

Rubano sui treni, per scappare prendono a calci e pugni in faccia i poliziottiA far scattare l’intervento delle Volanti della Questura di Brescia è stato il senso civico - e il fiuto investigativo - di una commessa di un negozio di via Sardegna. La donna li ha notati mentre, ... bresciatoday.it

