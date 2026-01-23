Rottamazione cartelle Adiconsum in aiuto per la definizione agevolata

È stata avviata la procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali, offrendo ai contribuenti piacentini un’opportunità di definizione agevolata dei propri debiti con il fisco. Adiconsum offre supporto e consulenza per aiutare i cittadini a comprendere le modalità di accesso e agevolare la regolarizzazione delle posizioni pendenti, contribuendo a gestire con più facilità eventuali situazioni di contenzioso fiscale.

