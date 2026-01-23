Rose bianche e la musica di Mozart per l' ultimo saluto a Valentino

Si svolgono a Roma i funerali di Valentino, grande stilista e icona della moda italiana. Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, la cerimonia è accompagnata dalla musica di Mozart e dalle rose bianche, simbolo di rispetto e affetto. Dopo due giorni di omaggi pubblici, l’addio si svolge in un’atmosfera sobria e rispettosa, riflettendo l’importanza della figura di Valentino nel panorama della moda internazionale.

AGI - La “Lacrimosa” di Mozart, le rose bianche e la chiesa stipata per l’addio a Valentino. I funerali del grande stilista e icona mondiale dell’ alta moda italiana si svolgono a Roma nella solenne cornice della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Le esequie arrivano dopo due giorni di omaggio pubblico, con circa 10.000 persone che hanno reso l’ultimo saluto allo stilista alla camera ardente allestita in Piazza Mignanelli, nella sede della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. L'arrivo del feretro in chiesa . Il feretro di Valentino Garavani è entrato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, seguito dalle auto con l’ex compagno e storico socio Giancarlo Giammetti e con l’ultimo compagno Vernon Bruce Hoeksema, a bordo insieme ai carlini, amatissimi dallo stilista. 🔗 Leggi su Agi.it

La musica di Mozart per l'ultimo saluto a ValentinoI funerali di Valentino si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, con la musica di Mozart, in particolare la “Lacrimosa”, a sottolineare il momento di commiato.

A Roma l'ultimo saluto a Valentino: l'arrivo di Liz Hurley, la corona di Sophia Loren e le rose rosse Claudia Schiffer | La diretta A Roma si è tenuto l'ultimo saluto a Valentino, con la partecipazione di numerose personalità.

Valentino, aperta a Roma la camera ardente: rose bianche e commozioneSi è aperta questa mattina intorno alle 11 la camera ardente dello stilista Valentino Garavani, morto lunedì 19 gennaio. In coda centinaia di persone, tra italiani e stranieri. Allestita presso PM23 ... adnkronos.com

Valentino, a Roma la camera ardente: rose bianche e commozione(Adnkronos) - A Roma la camera ardente dello stilista Valentino Garavani, morto lunedì 19 gennaio. Allestita presso PM23 in piazza Mignanelli 23 a Roma, si potrà entrare giovedì 22 gennaio dalle 11 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

