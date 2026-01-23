Rose bianche e la musica di Mozart per l' ultimo saluto a Valentino Grazie per aver creat

Nel rispetto di un ricordo condiviso, si sono riunite rose bianche e le note della “Lacrimosa” di Mozart per l'ultimo saluto a Valentino. La chiesa gremita ha accolto amici e familiari, unendo le loro voci in un ringraziamento collettivo per aver contribuito a creare bellezza e memoria duratura. Un momento di raccoglimento sobrio, che ha trasmesso affetto e gratitudine in un gesto semplice e sincero.

AGI - La “Lacrimosa” di Mozart, le  rose bianche  e la  chiesa stipata  per l’addio a  Valentino.  E un " grazie " collettivo per " aver creato bellezza ". Migliaia di persone tra star internazionali e comuni cittadini hanno partecipato ai funerali del grande  stilista  e  icona mondiale  dell’ alta moda italiana  a  Roma  nella solenne cornice della  Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Le  esequie  arrivano dopo due giorni di  omaggio pubblico, con circa  10.000 persone  che hanno reso l’ultimo saluto allo stilista alla  camera ardente  allestita in  Piazza Mignanelli, nella sede della  Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. 🔗 Leggi su Agi.it

