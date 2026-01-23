Rose bianche e la musica di Mozart per l' ultimo saluto a Valentino Grazie per aver creat

Nel rispetto di un ricordo condiviso, si sono riunite rose bianche e le note della “Lacrimosa” di Mozart per l'ultimo saluto a Valentino. La chiesa gremita ha accolto amici e familiari, unendo le loro voci in un ringraziamento collettivo per aver contribuito a creare bellezza e memoria duratura. Un momento di raccoglimento sobrio, che ha trasmesso affetto e gratitudine in un gesto semplice e sincero.

AGI - La “Lacrimosa” di Mozart, le rose bianche e la chiesa stipata per l’addio a Valentino. E un " grazie " collettivo per " aver creato bellezza ". Migliaia di persone tra star internazionali e comuni cittadini hanno partecipato ai funerali del grande stilista e icona mondiale dell’ alta moda italiana a Roma nella solenne cornice della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Le esequie arrivano dopo due giorni di omaggio pubblico, con circa 10.000 persone che hanno reso l’ultimo saluto allo stilista alla camera ardente allestita in Piazza Mignanelli, nella sede della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. 🔗 Leggi su Agi.it

Rose bianche e la musica di Mozart per l'ultimo saluto a ValentinoSi svolgono a Roma i funerali di Valentino, grande stilista e icona della moda italiana.

La musica di Mozart per l'ultimo saluto a ValentinoI funerali di Valentino si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, con la musica di Mozart, in particolare la “Lacrimosa”, a sottolineare il momento di commiato.

