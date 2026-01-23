Rompono le telecamere di videosorveglianza a pallonate | adulti e ragazzini denunciati a Torre del Greco

A Torre del Greco, nove persone, tra cui minorenni, sono state denunciate dai carabinieri per aver danneggiato con pallonate le telecamere di videosorveglianza. L’episodio ha coinvolto adulti e ragazzi, che hanno causato danni alle telecamere, compromettendo il sistema di sicurezza locale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla denuncia dei responsabili.

Nove persone, tra cui anche minorenni, sono state denunciate dai carabinieri per aver danneggiato le telecamere di videosorveglianza a pallonate.

