Romaincanta mostra collettiva dell' Assne Il Salotto di Diotima a Trastevere
Dal 17 febbraio 2026, presso la Galleria Il Laboratorio a Trastevere, si inaugura
Inaugura martedì 17 febbraio 2026 presso la Galleria "Il Laboratorio" di Roma la mostra collettiva dal titolo "Romaincanta".All'evento, organizzato e curato da Spazio 40 Art, partecipano 19 artisti dell' Associazione Culturale "Il Salotto di Diotima", un gruppo di artisti e appassionati d' arte.🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: La creatività incontra "il Tempo": successo per la mostra collettiva alla Piazza dell'Arte di Torino
Leggi anche: I volti della povertà: la realtà del carcere in mostra a Trastevere
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.