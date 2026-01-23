Romagnoli è già stato ceduto dalla Lazio ma ci sarà contro il Lecce | cos'è successo nelle ultime ore

Nelle ultime ore si è verificata una novità nel mercato della Lazio: Alessio Romagnoli, già ceduto, sarà comunque presente nella partita contro il Lecce. Nei giorni scorsi si era parlato di un trasferimento imminente in Qatar, dove Roberto Mancini lo attende. Questa situazione ha suscitato alcune domande tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la società continua a gestire gli sviluppi della cessione.

