Romagnoli è già stato ceduto dalla Lazio ma ci sarà contro il Lecce | cos'è successo nelle ultime ore

Nelle ultime ore si è verificata una novità nel mercato della Lazio: Alessio Romagnoli, già ceduto, sarà comunque presente nella partita contro il Lecce. Nei giorni scorsi si era parlato di un trasferimento imminente in Qatar, dove Roberto Mancini lo attende. Questa situazione ha suscitato alcune domande tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la società continua a gestire gli sviluppi della cessione.

Alessio Romagnoli andrà via dalla Lazio in questa sessione di mercato pronto a volare in Qatar da Roberto Mancini. Il difensore però sarà presente domani a Lecce: cos'è successo nelle ultime ore.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

