Romagnoli è già stato ceduto dalla Lazio ma ci sarà contro il Lecce | cos'è successo nelle ultime ore
Nelle ultime ore si è verificata una novità nel mercato della Lazio: Alessio Romagnoli, già ceduto, sarà comunque presente nella partita contro il Lecce. Nei giorni scorsi si era parlato di un trasferimento imminente in Qatar, dove Roberto Mancini lo attende. Questa situazione ha suscitato alcune domande tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la società continua a gestire gli sviluppi della cessione.
Alessio Romagnoli andrà via dalla Lazio in questa sessione di mercato pronto a volare in Qatar da Roberto Mancini. Il difensore però sarà presente domani a Lecce: cos'è successo nelle ultime ore.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Soulé ancora non convocato dall’Argentina: dalla suggestione Italia alla reazione dell’ex Juventus dopo l’ennesima non-chiamata di Scaloni. Cos’è successo nelle ultime ore!
Leggi anche: Calciomercato Milan, rispunta quel nome E’ stato proposto ai rossoneri nelle ultime ore, ma c’è un ostacolo. Le ultime
Argomenti discussi: Alessio Romagnoli lascia la Lazio? I motivi dietro la possibile cessione del difensore romano; Lazio, non è uno scherzo: anche Romagnoli se ne può andare via; Lazio, Romagnoli prende posizione: vuole l’ok per andare all’Al-Sadd; Quelli che…, Cardone: Romagnoli per me è già andato via, la società non si sta opponendo alla sua cessione.
Romagnoli, via libera della Lazio: gioca l'ultima a Lecce (come Guendouzi) e lunedì parte con direzione Al-SaddDisorientamento, amarezza e un senso di frustrazione per una mossa tardiva. Il tentativo in extremis di rimediare a tre anni di promesse di adeguamento ... msn.com
Lazio, confronto Romagnoli-Lotito: il difensore vuole raggiungere Roberto Mancini all'Al-Sadd. Il retroscenaAlessio Romagnoli è sempre più lontano dalla Lazio. L'avventura del capitano biancoceleste, arrivato a Roma nel 2022, sembra ormai giunta ai titoli di coda, con l'Al-Sadd di Roberto Mancini che ... calciomercato.com
Rovella salta la trasferta di Lecce, non è al meglio il centrocampista biancoceleste, al suo posto provato Basic (Cataldi squalificato), tutto lascia pensare che sarà Vecino a fare il regista Intanto Romagnoli è stato convocato, che sia l'ultima apparizione in bi - facebook.com facebook
Ormai ci siamo… #Romagnoli- #AlSadd. In questi minuti è stato definito tutto. La #Lazio si è presa ancora qualche ora, vista l’emergenza in difesa. Il giocatore potrebbe partire sabato (al massimo domenica) alla volta del Qatar. Si sta già cercando un sostituto x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.