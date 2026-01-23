La Roma conferma il suo buon momento e, con una vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda, si avvicina alla qualificazione agli ottavi di finale. La squadra dimostra solidità e determinazione, mantenendo alte le possibilità di avanzare nel torneo europeo. Un risultato importante che rafforza la posizione in classifica e mantiene vivo l’obiettivo di proseguire la competizione.

La Roma non conosce sazietà e supera 2-0 lo Stoccarda, portandosi a un passo dalla qualificazione agli ottavi. Decide una doppietta di Niccolò Pisilli, che spinge i giallorossi al sesto posto con una sola trasferta rimasta da giocare, ad Atene. Gasperini sceglie una formazione giovane, con molti big inizialmente a riposo, ma l’impronta resta intatta. Pressing alto, intensità e ferocia: la Roma prende subito il controllo, costruisce con continuità e concede pochissimo a una squadra reduce da settimane di alto livello in Bundesliga. Il primo strappo e la maturità di Pisilli. Le prime avvisaglie arrivano dai tentativi di Ferguson e Soulé, mentre dall’altra parte Svilar è decisivo sull’occasione di Leweling. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma travolgente anche in Europa: Pisilli stende lo Stoccarda

La Roma batte anche lo Stoccarda e prenota gli ottavi di Europa League: Pisilli fa sorridere GasperiniLa Roma conquista un’altra vittoria in Europa League, battendo lo Stoccarda 2-0 con una doppietta di Pisilli.

Europa League, Pisilli-show: la Roma batte lo Stoccarda 2-0La Roma conquista una vittoria importante nella settima giornata di Europa League, vincendo 2-0 contro lo Stoccarda.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Cartoon World Roma al Teatro Italia; Firenze, Enrico Brignano in scena con ‘I 7 Re di Roma’; Geppi Cucciari: Ho tutti gli editoriali di Scalfari rilegati, un volume di 600 pagine ciascuno; Roma, Franco Oppini e Pino Ammendola al Teatro Golden con C'eravamo tanto odiati.

Roma, anche in difesa servono dei puntelli: occhi sul Fortini della FiorentinaIn casa Roma il mercato torna ad essere un argomento molto attuale a due settimane dall'inizio delle trattative: i giallorossi si stanno muovendo, come noto, per un attaccante accontenti Gasperini, ma ... tuttomercatoweb.com

Roma, si ferma anche Hermoso: chi in difesa contro la Cremonese?Forfait dell’ultimo minuto in casa Roma: nell’allenamento dell’antivigilia della trasferta contro la Cremonese, Mario Hermoso ha accusato un problema muscolare e non è stato convocato per la sfida ... tuttomercatoweb.com

CMB Futsal Team travolgente, la Women Roma risponde: weekend ricco di gol e colpi di scena Goleada al PalaSaponara, derby deciso da Vanelli su Sky Sport e lotta playoff sempre più serrata... - facebook.com facebook