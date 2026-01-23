Nella sfida tra Roma e Stoccarda, la moviola di Calvarese analizza le decisioni arbitrali. Brooks, con un intervento dal carattere britannico, fischia poco e non assegna il rigore richiesto su Wesley. La gara si distingue per un equilibrio tra i movimenti corretti dei calciatori e l'assenza di episodi controversi nelle aree di rigore, evidenziando un arbitraggio sobrio e senza grandi sussulti.

In una partita senza episodi cruciali nelle due aree di rigore, con i calciatori che si comportano in maniera corretta e rispettosa, Brooks esce con uno stile tutto suo all'inglese e con una soglia tecnica ondivaga. Va bene adottare una soglia del fallo alta, ma l'inglese eccede in alcuni casi, considerando che il classe '90 si perde diversi contatti fallosi sia da una parte che dall'altra. Anche dal punto di vista disciplinare l'inglese mantiene una soglia alta, pur partendo con un cartellino giallo in avvio per il fallo di Mittelstadt su Rensch, con il tedesco che entra in ritardo sull'ex terzino dell'Ajax. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma-Stoccarda, la moviola di Calvarese: Brooks fischia poco, non c'è rigore su Wesley

Moviola Atalanta Inter, Calvarese promuove La Penna: «Fischia poco ma bene, sul contatto tra Zielinski e De Roon…»Durante la partita tra Atalanta e Inter, l’arbitro La Penna ha ricevuto commenti positivi da Calvarese, che ha sottolineato la sua capacità di fischiare con precisione.

Leggi anche: Inter-Lazio, la moviola di Calvarese: Manganiello fischia tanto, giusto annullare il 3-0

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La moviola di Roma-Stoccarda: Brooks direzione inglese. Wesley, no rigore; Roma-Stoccarda, moviola: l’Olimpico rumoreggia per un rigore, perché l’arbitro lo ha ignorato; Roma-Stoccarda, la moviola: ammonito Mittelstadt per fallo su Rensch; Roma - Stoccarda, la moviola: ammonito Mittelstadt per fallo su Rensch.

Roma-Stoccarda, moviola: l’Olimpico rumoreggia per un rigore, perché l’arbitro lo ha ignoratoLa prova dell’arbitro Brooks nella penultima giornata della Phase di Europa League Roma-Stoccarda analizzata al microscopio, il fischietto inglese ha ammonito tre giocatori, la moviola ... sport.virgilio.it

La moviola di Roma-Stoccarda: Brooks direzione inglese. Wesley, no rigoreWesley va giù in area di rigore dello Stoccarda, ma dal replay si evidenzia che - se c’è, e ripetiamo se - il contatto con Jeltsch è davvero minimo. In Italia, Wesley sarebbe stato ammonito per ... corrieredellosport.it

Le parole di Jan Ziolkowski nel post partita di Roma-Stoccarda! #ziolkowski #asroma #uel - facebook.com facebook

Pagelle #Roma, tutti i voti dopo la vittoria contro lo #Stoccarda: #Pisilli uragano, #Dybala magico, #Svilar santo x.com