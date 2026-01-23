Prima del calcio d’inizio di Roma-Stoccarda, il centro di Roma è stato teatro di disordini che hanno coinvolto via Nazionale. La situazione ha generato tensione tra i presenti, con conseguenti interventi delle forze dell’ordine. L’episodio ha movimentato l’atmosfera prima della partita, sottolineando le difficoltà legate alla gestione di eventi di grande rilevanza in città.

Tensione altissima a poche ore dal match. Nel pomeriggio, prima del fischio d’inizio di Roma-Stoccarda, il centro della Capitale è stato teatro di gravi disordini. Intorno alle 15 gruppi numerosi di tifosi tedeschi hanno occupato via Nazionale, bloccando il traffico e dando vita a momenti di caos. Bottiglie lanciate lungo la strada, locali presi di mira e scene di forte tensione che hanno fatto scattare l’allarme sicurezza. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per contenere i supporter e ristabilire l’ordine pubblico. Nel frattempo sono entrati in azione anche gli operatori dell’ AMA, impegnati a ripulire l’area: sacchi pieni di vetro e rifiuti caricati sui camion nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Stoccarda, disordini prima del match: caos in via Nazionale

