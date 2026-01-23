Roma-Stoccarda 2-0 | la doppietta di Pisilli in Europa League spinge i giallorossi al sesto posto
La Roma ha battuto Stoccarda 2-0 nella partita di Europa League, grazie alla doppietta di Pisilli. La vittoria, importante per la classifica, permette ai giallorossi di avvicinarsi alla zona qualificazione agli ottavi. Nonostante le difficoltà sotto la guida di Gasperini, il giovane talento si è distinto, offrendo una prestazione significativa per il prosieguo della competizione.
Roma 22 gennaio 2026 - Ha faticato a trovare spazio sotto la guida di Gasperini, ma la sua doppietta può essere quella che spinge agli ottavi la Roma. Pisilli segna due gol, uno per tempo, nello scontro diretto contro lo Stoccarda regala il successo per 2-0 ai giallorossi. La vittoria permette ai capitolini di entrare tra le prime otto di questa fase a campionato di Europa League e mette il destino del passaggio diretto agli ottavi nelle mani dei ragazzi di Gasp. Battuta all'Olimpico la terza forza della Bundesliga in corso. Primo tempo. Qualche cambio rispetto alle aspettative del prepartita sull'undici romanista scelto da Gasperini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
