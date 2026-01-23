La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda, con una doppietta di Pisilli che ha assicurato tre punti importanti in chiave Europa League. In conferenza stampa, Hoeness ha commentato il risultato e lo stato d'animo di Undav, sottolineando come, nonostante la delusione, l’attaccante abbia sempre dimostrato di saper segnare con costanza. Un risultato che rafforza la posizione della squadra nel torneo.

La Roma riesce a vincere e convincere per 2-0 contro lo Stoccarda. Il tutto grazie alla doppietta di Pisilli che regala tre punti fondamentali in ottica Europa League. A parlare in conferenza è stato il tecnico degli ospiti Hoeness. Queste le sue parole: “Abbiamo creato molto di più rispetto a quello che abbiamo raccolto. Difficilmente la Roma ha incontrato qualcuno che gli ha creato questi problemi. Non siamo stati cinici, è mancata la qualità. Undav purtroppo non sta trovando il gol. Dobbiamo affrontare i playoff, lo faremo e non ci lamentiamo. Undav ha fatto tantissimi gol, ha dimostrato sempre e penso sia il primo ad essere deluso”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Stoccarda 2-0, Hoeness in conferenza: “Undav è deluso, ma ha sempre segnato tanto”

Roma-Stoccarda, Hoeness rilancia Undav in attaccoGiovedì sera all’Olimpico, Roma e Stoccarda si affrontano nell’andata dei sedicesimi di Europa League.

Conferenza stampa Hoeness pre Roma Stoccarda: «Gasperini ha modificato il calcio. Giocare all’Olimpico sarà un’emozione»In vista della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, Sebastian Hoeness ha commentato in conferenza stampa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Tutte le notizie sul calcio in Diretta; Roma-Stoccarda pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Domani Roma-Stoccarda; Europa League: l'inglese Brooks arbitra Roma-Stoccarda.

Roma-Stoccarda 2-0: video, gol e highlightsUn successo che garantisce ai giallorossi la possibilità di continuare a sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di Europa League dopo aver già raggiunto aritmeticamente i playoff. Vittoria s ... sport.sky.it

Roma-Stoccarda 2-0, la doppietta di Pisilli regala tre punti ai giallorossi: successo con ampio turnover per GasperiniUn successo di grande importanza per la Roma che, nonostante il turnover, batte 2-0 lo Stoccarda. La doppietta di Pisilli regala 3 punti ai giallorossi ... eurosport.it

La Roma batte 2-0 lo Stoccarda in un match valido per la settima giornata della 'fase campionato' di Europa League, disputato allo stadio Olimpico. A decidere la partita la doppietta di Pisilli, a segno al 40' e al 93'. In classifica i giallorossi salgono a 15 punti - facebook.com facebook

EUROPA LEAGUE I In campo Roma-Stoccarda DIRETTA e FOTO #ANSA x.com