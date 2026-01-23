Roma-Stoccarda 2-0 Gasperini in conferenza | Soulé deve migliorare ma il suo livello è alto

In una partita valida per la competizione europea, la Roma ha conquistato una vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda, grazie alla doppietta di Pisilli. In conferenza stampa, Gasperini ha commentato le prestazioni dei suoi giocatori, sottolineando che Soulé, pur avendo margini di miglioramento, si trova comunque su un livello elevato. La vittoria rappresenta un passo importante nel cammino della Roma in questa fase della stagione.

La Roma vince per 2-0 contro lo Stoccarda e guadagna tre punti fondamentali grazie alla doppietta di Pisilli. A parlare in conferenza stampa è stato Gasperini. Queste le sue parole: “Una prestazione di assoluto valore contro una squadra forte, di assoluto valore. Sono usciti fuori sia come squadra e potevamo prendere gol, ma ne potevamo fare anche di più. Esco contento da questa gara. Ghilardi? Ha più sicurezza e può giocare di più anche perché dietro mancano in tanti. Il fatto che lui riesca a dare queste prestazioni va bene. Ziolkowski invece inizia bene e poi concede un pò”. Ha poi continuato rispondendo alla nostra domanda: “Soulé ha dei margini importanti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

