La Procura di Roma ha aperto un’indagine dopo i colpi d’arma da fuoco rivolti contro un autobus nella zona di Torrevecchia, mercoledì sera. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sulla gestione della sicurezza nelle aree urbane. Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto per individuare eventuali responsabili e garantire il rispetto della legge.

La Procura di Roma ha avviato un’inchiesta in seguito agli spari avvenuti mercoledì sera contro un autobus in servizio, nella zona di Torrevecchia. Le ipotesi di reato per cui si procede nel fascicolo includono attentato alla sicurezza dei trasporti ed esplosioni pericolose, il tutto coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo. L’incidente si è verificato poco prima delle 20, quando il mezzo della linea Atac 46 B stava percorrendo via Francesco Giovanni Commendone. Un proiettile ha colpito il vetro dell’autobus, infrangendolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Aurelio della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: spari contro bus a Torrevecchia, Procura apre inchiesta

Spari contro bus Atac, la procura di Roma apre un'inchiestaLa procura di Roma ha avviato un’indagine in seguito agli spari rivolti contro un autobus della linea 46 B dell’Atac, avvenuti mercoledì sera in via Francesco Giovanni Commendone, nella zona di Torrevecchia.

Roma: spari contro bus a Torrevecchia, nessun ferito, indagini in corsoNella serata di ieri, intorno alle 19:50, un autobus della linea Atac 46B è stato coinvolto in un episodio di spari a Torrevecchia, Roma.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Com'è un autobus ATAC in curva #shorts

Argomenti discussi: Spari contro bus a Roma, caccia al cecchino del Bronx di Torrevecchia. La pistola si è inceppata, altrimenti avrebbe continuato; Spari e sassaiole contro i bus dell'Atac, i sindacati chiedono lo stop alle corse notturne nei quartieri a rischio; Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. Un gesto criminale. E stasera sciopero di 4 ore; Roma, spari e sassaiola contro bus Atac. Patanè: gesto criminale.

Roma, spari contro bus e atti vandalici: paura tra passeggeri e autisti AtacRoma, spari contro un bus Atac e sassaiola a Torrevecchia e Primavalle: paura tra passeggeri e autisti sulla linea 46B. notizie.it

Roma, spari e sassaiola contro un bus. Atac dichiara sciopero del personaleIeri sera sulla linea 46B di Atac uno sparo ha attraversato una vettura in servizio all’altezza delle case popolari di Torrevecchia, a Roma ... dire.it

Roma, spari contro bus Atac. Di Cola (Cgil): sostegno a lavoratori in sciopero - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook

Sindacati indicono due scioperi, stasera a Roma bus a rischio. Dopo gli spari contro un mezzo, stop dalle 20 alle 24 #ANSA x.com