Roma si riapre la pista McKennie Può lasciare la Juve a parametro zero

A Roma si valuta la possibilità di riaprire la pista McKennie, che potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero. Il contratto dell'americano scade il 30 giugno 2026, e a febbraio è prevista una riunione per discutere un eventuale rinnovo. La situazione del centrocampista statunitense rimane sotto osservazione, in un contesto di attese e valutazioni per il mercato estivo.

Il contratto di Weston McKennie con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026 e a febbraio è previsto un incontro per discutere il rinnovo. La Roma, che segue il centrocampista dall’estate scorsa, monitora la situazione. In caso di mancato accordo, Massara potrebbe muoversi per portare lo statunitense alla corte di Gasperini a parametro zero. McKennie-Juventus, contratto in scadenza. Roma alla finestra. Come riportato da Tuttomercatoweb, sembrava ormai accordato in estate il rinnovo tra McKennie e la Juventus, con l’ex DS bianconero Cristiano Giuntoli pronto a offrirgli circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

