Roma saluta Valentino oggi i funerali a piazza della Repubblica

Oggi a Roma si svolgono i funerali di Valentino Garavani, figura di rilievo nel mondo della moda. La cerimonia si terrà alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica. Valentino, scomparso lunedì all’età di 93 anni, viene ricordato come uno dei stilisti più influenti del panorama internazionale.

(Adnkronos) – Roma saluta Valentino. Si terranno oggi, venerdì 23 gennaio, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, alle 11, i funerali di Valentino Garavani, il grande stilista morto lunedì a Roma a 93 anni. Ci sono già un paio di centinaia di persone, – in gran parte giornalisti, fotografi, cameraman e altri addetti ai lavori ma anche fan. Servizio d’ordine imponente (quasi 100 persone al lavoro solo su questo tra l’interno e l’esterno della basilica) e un’organizzazione all’insegna dell’eleganza studiata fin nel minimo dettaglio, come avrebbe voluto il patron della maison e quasi come fosse la sua ultima sfilata.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

