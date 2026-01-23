Roma radiologo sospeso per abusi su giovani pazienti | come le faceva spogliare riprendendole di nascosto

Un radiologo di Roma è stato sospeso dal servizio in seguito a accuse di abusi su giovani pazienti, documentati attraverso 57 video sequestrati durante le indagini. La vicenda ha avuto inizio con la denuncia di una madre, che ha portato all'apertura di un procedimento penale. Le autorità stanno approfondendo i fatti per garantire la tutela delle vittime e verificare eventuali responsabilità.

Fatti di abusi su giovani pazienti sono stati contestati a un radiologo romano, al quale è stato imposto il divieto temporaneo di esercizio della professione. La misura è stata emessa dopo che la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha condotto un’indagine partita nell’ottobre 2024 in seguito alla denuncia di una madre insospettita da comportamenti anomali durante un esame diagnostico a cui era stata sottoposta la figlia minorenne. Le indagini e la scoperta degli abusi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio quando una donna, preoccupata per quanto accaduto durante un accertamento medico, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Video di pazienti in intimo e posizioni "particolari": radiologo sospeso per abusi su giovanissimeUn video mostra pazienti in intimo in posizioni insolite, mentre un radiologo sospeso è accusato di aver approfittato della sua posizione per compiere abusi sessuali su giovani pazienti.

Filmava e palpeggiava giovani pazienti durante le visite: 57 video nel telefono di un radiologo di RomaUn radiologo di Roma è stato indagato per aver registrato e toccato giovani pazienti durante le visite mediche.

