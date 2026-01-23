Roma-Milan vent’anni dopo | il ricordo del 20 marzo 2005 tra Crespo e…

Roma-Milan, vent’anni dopo: il ricordo del 20 marzo 2005, quando Crespo e Pirlo segnalarono una vittoria importante per entrambe le squadre. In questa occasione, ripercorriamo quegli istanti, analizzando gli eventi e il significato di quella partita. Un’occasione per riscoprire un momento significativo della storia del calcio italiano, mantenendo uno sguardo attento alla memoria e all’evoluzione delle due squadre nel tempo.

Manca omnia davvero poco al big match della 22esima giornata di campionato. Domenica sera allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena Roma-Milan, match fondamentale in chiave scudetto. Proprio in occasione della partita, è d'obbligo fare un salto indietro nel tempo aò 20 marzo 2005, quando Hernan Crespo e Andrea Pirlo salirono in cattedra per battere i giallorossi di Bruno Conti, all'epoca terzo allenatore avuto in una stagione. Ecco, di seguito, il racconto del match: (Fonte acmilan.com) - Roma contro Milano è a livello sportivo una delle contrapposizioni cittadine più appassionate del nostro Paese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Serie A. Apre l'Inter in campo alle 20.45 contro il Pisa - Inter-Pisa in campo alle 20.45; Roma Pride, c'è la data: la parata è il 20 giugno; I sacrifici di mamma Mariska, i consigli di Henry e l'amicizia con Svilar: Roma, ecco Malen; Milan-Lecce 1-0, le pagelle: la prima volta di Fullkrug (6,5) è da tre punti. Serata no per Rafa Leao (5) e Pulisic (5).

