Domenica sera alle 20:45, Roma e Milan si sfidano all’Olimpico nella 22ª giornata di Serie A. La partita, importante per le posizioni di vertice, vede le scelte di Gasperini e Allegri in un match che potrebbe influenzare gli equilibri in classifica, in un turno che include anche Napoli-Juventus. Un confronto che mette in evidenza le strategie delle due squadre in un momento cruciale della stagione.

Domenica sera alle 20:45, allo Stadio Olimpico, Roma e Milan si affrontano nel big match della 22ª giornata di Serie A, una sfida che pesa sulle ambizioni stagionali di entrambe e che arriva in un turno incrociato con Napoli-Juventus, destinato a ridisegnare la parte alta della classifica. La Roma arriva all’appuntamento dopo aver gestito le energie in Europa, con Gian Piero Gasperini orientato a confermare l’assetto a tre dietro e a rilanciare dall’inizio Donyell Malen. Il Milan risponde con il 3-5-2 di Massimiliano Allegri, puntando su equilibrio e qualità in mezzo, affidando la regia a Luka Modric. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Milan, snodo d’alta classifica: le scelte di Gasperini e Allegri per l’Olimpico

Leggi anche: Roma Udinese, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Runjiac per la sfida dell’Olimpico

Leggi anche: Roma, prima vittoria europea all’Olimpico: Gasperini risale in classifica

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Milan, con la Roma tornano Modric e Pavlovic dall'inizio: ecco come Allegri sfiderà Gasp; Gli arbitri di Juventus-Napoli e Roma-Milan: chi dirige i big match della 22ª giornata; Milan, Allegri: Como è stato uno snodo, col Lecce ci saranno assolutamente dei cambi; Gasperini: Più attenzione al campionato, vincere un trofeo in Europa un problema per le italiane.

Roma-Milan pronostico e quote, la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Roma-Milan con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto del big match del 22° turno di Serie A. calciomercato.com

Gli arbitri di Juventus-Napoli e Roma-Milan: chi dirige i big match della 22ª giornataUfficiali le designazioni per i due big match della prossima giornata che si giocheranno domenica 25 gennaio. msn.com

In ansia per Saelemaekers Arrivano novità importanti verso il big match tra Roma e Milan! https://www.milannews24.com/roma-milan-saelemaekers-condizioni-ultime/ #Saelemaekers #Milan #RomaMilan #SerieA - facebook.com facebook

Il nuovo appuntamento con "Preview" in vista di Roma-Milan Cosa lascia la vittoria contro lo Stoccarda, le scelte di Gasperini e Allegri e il weekend di Serie A asroma.com/it/notizie/747… #ASRomaPodcast x.com