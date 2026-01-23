Roma-Milan arbitra Colombo | precedenti negativi per i rossoneri

Per la 22ª giornata di Serie A, attenzione alle sfide di alta classifica: domenica, Juventus-Napoli alle 18:00 e Roma-Milan, arbitra Colombo. Quest’ultimo incontro è accompagnato da precedenti negativi per i rossoneri, che potrebbero influenzare l’andamento della partita. Un programma ricco di appuntamenti che promette emozioni e confronti decisivi per la stagione.

La 22esima giornata di Serie A si apre con Inter-Pisa, ma vedrà protagonisti due big match da scontro alta classifica: Domenica la Juventus ospiterà il Napoli alle 18:00, a seguire sarà la Roma ad accogliere il Milan in un Olimpico che si preannuncia infuocato. Due partite decisive, sia per la zona Champions, sia per la vetta della classifica dove perdere qualche punto significa prendere distanza dagli avversari. La sfida tra giallorossi e rossoneri è affidata al fischietto di Andrea Colombo della sezione di Como. Sotto la sua direzione i rossoneri non sono mai stati particolarmente fortunati, soprattutto in campionato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan, iniziato il 2026 è sparito Pulisic: zero gol/assist. E contro la Roma precedenti negativiA inizio 2026, Christian Pulisic del Milan ha ancora zero gol e assist, confermando un andamento difficile rispetto alle aspettative.

