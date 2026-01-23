Roma | mazzette per finti collaudi a funzionari del Genio Civile Tre arresti per corruzione

A Roma, tre funzionari del Genio Civile sono stati arrestati con l’accusa di corruzione, nell’ambito di un’indagine su pratiche illecite riguardanti collaudi falsi e permessi antisismici ottenuti mediante pagamenti illeciti. L’indagine ha svelato un sistema di irregolarità che coinvolgeva relazioni manipolate e controlli fittizi, mettendo a rischio la sicurezza edilizia e la trasparenza amministrativa.

  Collaudi inesistenti, permessi antisismici ottenuti dietro pagamento e relazioni 'ritoccate' per far risultare regolari edifici che non lo erano affatto. È questo lo scenario al centro dell'indagine per corruzione coordinata dalla Procura di Roma, che ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a 22 persone. Tra queste figurano anche due funzionari della Regione Lazio, Luigi De Simone e Danilo Subiaco, entrambi in servizio, all'epoca dei fatti, presso l'Area del Genio Civile di Roma Città Metropolitana e Rosa Gargiulo. Secondo l'accusa, formulata dall'aggiunto Giuseppe De Falco e dal pubblico ministero Carlo Villani, i due avrebbero messo il proprio ruolo pubblico a disposizione di un sistema illecito, ricevendo presunte mazzette per sanare pratiche edilizie irregolari tra il 2019 e il 2022. 🔗 Leggi su Iltempo.it

