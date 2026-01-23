roma la lega indica antonio maria rinaldi come candidato sindaco

La Lega ha ufficializzato Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma durante l’evento “Idee in Movimento” in Abruzzo. La tre giorni, promossa dal partito di Matteo Salvini, ha visto la partecipazione di amministratori, esponenti politici e rappresentanti della società civile, sottolineando l’impegno del partito nel processo di scelta del candidato per la capitale.

La Lega ha indicato Antonio Maria Rinaldi come proprio candidato sindaco per Roma, una proposta ufficializzata durante la tre giorni “Idee in Movimento” promossa dal partito di Matteo Salvini in Abruzzo, tra Roccaraso e Rivisondoli, che ha riunito amministratori locali, esponenti di governo, rappresentanti politici e della società civile. Economista ed ex europarlamentare, Rinaldi è descritto dal Carroccio come «profondo conoscitore della realtà romana» e il suo nome sarà ora sottoposto al confronto con gli alleati del centrodestra nelle prossime settimane. «La Lega ha già una squadra forte da mettere al servizio della comunità e è pronta ad amministrare Roma, risollevando la Capitale dalla cattiva gestione targata Gualtieri». 🔗 Leggi su Lettera43.it

