A Roma, la Fontana di Trevi si è illuminata con un videomapping in occasione dell’anteprima italiana della serie thriller internazionale

Grandissima emozione alla Fontana di Trevi, illuminata da un videomapping mozzafiato. L’opera è stata realizzata in occasione dell’anteprima italiana della nuova serie thriller internazionale di FX The Beauty, alla presenza degli attori protagonisti Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher e Rebecca Hall. La performance, caratterizzata da proiezioni luminose e tecniche di video mapping, ha raccontato una storia attraverso la Fontana stessa. La narrazione, proprio come quella di The Beauty, parte da un processo di deterioramento, fino a quando una trasformazione riporta la Fontana a un rinnovato stato di bellezza ed energia che culmina in un picco finale attraverso un gioco di sole luci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, la Fontana di Trevi si illumina con il videomapping di 'The Beauty'

Roma, ecco il ticket d’ingresso per la Fontana di Trevi: chi paga e da quandoA partire dal 7 gennaio 2025, la Fontana di Trevi a Roma introdurrà un biglietto d’ingresso di due euro per i visitatori, mentre i residenti romani continueranno ad accedere gratuitamente.

