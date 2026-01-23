Roma Giornata della Memoria | oltre 40 eventi e appuntamenti l’elenco completo

Roma celebra il Giorno della Memoria con oltre 40 eventi e iniziative, offrendo un percorso diffuso nel territorio della città. L’obiettivo è mantenere viva la memoria delle vittime dell’Olocausto e coinvolgere le nuove generazioni, attraverso testimonianze e momenti di riflessione. Un’occasione per ricordare e riflettere sul passato, con un programma ricco e articolato che si svolge in diverse location di Roma.

Roma, 23 gennaio 2026 – Oltre 40 appuntamenti per non dimenticare. In occasione del Giorno della Memoria 2026, un percorso capillare attraversa l’intera città per parlare in particolare alle nuove generazioni e mantenere viva la voce dei testimoni. Torna anche quest’anno Memoria genera Futuro, il palinsesto di eventi di Roma Capitale che fino al 5 febbraio intende onorare le vittime della Shoah ma anche Sinti e Rom, omosessuali, Testimoni di Geova, militari e oppositrici e oppositori del fascismo e del nazismo di tutta Europa, perseguitati, imprigionati e uccisi nei lager nazisti. Un mosaico di cultura e impegno civile, con un calendario di iniziative che include incontri, proiezioni, concerti, spettacoli teatrali, percorsi e mostre promossi dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, per riaffermare i valori di libertà, giustizia e rispetto della dignità umana, pilastri imprescindibili della nostra democrazia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

