Roma dal Benfica agli anni nella Capitale | Tiago Pinto si racconta a Marca

Tiago Pinto, ex direttore sportivo della Roma dal 2021 al 2024, offre un’analisi dettagliata della sua esperienza nella Capitale. In questa intervista a Marca, ripercorre i momenti più significativi del suo percorso professionale e le sfide affrontate, offrendo uno sguardo approfondito sul suo ruolo e sulle dinamiche del calcio italiano. Un’occasione per conoscere da vicino una figura chiave nel panorama sportivo romano.

L’ex direttore sportivo della Roma dal 2021 al 2024 si racconta in una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca. Dall’amore per il Benfica all’approdo al Bournemouth, passando per l’esperienza romana con Mourinho: ecco la storia di quello che Marca definisce “ il nuovo re Mida del calcio “. Il difficile addio al Benfica. Grazie ai 50 titoli vinti da Direttore Generale negli sport più disparati, tra basket, pallavolo e pallamano, Tiago Pinto è riuscito a diventare il più giovane direttore sportivo della storia del Benfica a soli 32 anni di età. Un viaggio bellissimo, ma faticoso, nella squadra che l’attuale dirigente del Bournemouth ha sempre tifato: “ È stata l a sfida più difficile della mia vita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Tiago Pinto (il diesse della Roma di Mourinho) in Premier è considerato il Re Mida del calcio europeo

