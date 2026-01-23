Rogo Crans-Montana dimessi due studenti dal Niguarda Bertolaso | Tra un paio di settimane possano tornare a scuola

Due studenti milanesi coinvolti nel rogo di Crans-Montana sono stati dimessi dall’ospedale Niguarda. L’assessore Bertolaso ha affermato che, dopo un percorso di riabilitazione, potranno tornare a scuola tra circa due settimane. La loro condizione è stabile e prosegue il monitoraggio medico, garantendo un adeguato recupero prima del reinserimento scolastico.

Dimessi dal Niguarda due dei liceali milanesi coinvolti nel rogo di Crans-Montana. L’assessore Bertolaso conferma il rientro a casa, seppur con un percorso di riabilitazione da proseguire. I medici sono ottimisti: “Tra un paio di settimane possano tornare a scuola”. Due dei giovani ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano in seguito all’incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana lasciano oggi la struttura sanitaria. La conferma arriva all’ANSA direttamente dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che ha incontrato i medici e i pazienti. L’assessore ha spiegato la situazione clinica riportando fedelmente l’esito del confronto con l’équipe medica: “Ho parlato con tutti i sanitari e ho potuto salutare due ragazzi che questa mattina vengono dimessi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Crans-Montana: due ragazzi dimessi dal Niguarda, fra 15 giorni torneranno a scuolaDue giovani ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dopo l’incendio di Crans-Montana di Capodanno saranno dimessi questa mattina, 23 gennaio.

Crans-Montana, Bertolaso: “Due ragazzi dimessi, presto torneranno a scuola”A Crans-Montana, Bertolaso ha visitato i giovani ricoverati, incontrando i sanitari e salutando i due ragazzi dimessi, che presto torneranno a scuola.

Argomenti discussi: Crans-Montana, alcuni ragazzi feriti dimessi a breve; Crans-Montana, Bertolaso: Nei prossimi giorni le dimissioni dal Niguarda dei primi feriti; Crans-Montana, Bertolaso: A breve possibili dimissioni per alcuni feriti; Elsa si è svegliata dal coma, il padre: Ci ha riconosciuto - Elsa si è svegliata dal coma, il padre: Ci ha riconosciuto.

Crans-Montana, solo i Moretti indagati. Due ragazzi ustionati dimessi dal Niguarda. «Potranno tornare a scuola»Due dei ragazzi ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dopo il rogo di Crans-Montana di Capodanno, saranno dimessi questa mattina. «Ho parlato con tutti i sanitari e ho ... ilmessaggero.it

Eleonora Palmieri, sopravvissuta al rogo di Capodanno di Crans-Montana, mostra il suo viso ustionato sui social. #ANSA facebook

