Roger Waters, ex membro dei Pink Floyd, intervistato dal Fatto Quotidiano, commenta il clima politico europeo, affermando che i governi potrebbero preparare l’opinione pubblica alla guerra. In questa intervista esclusiva, Waters analizza le dinamiche politiche attuali, con particolare attenzione alle dichiarazioni di Meloni, e invita a riflettere sulle tensioni in atto nel continente.

I governi europei ci stanno preparando alla guerra? “Probabilmente sì”. Ne è convinto Roger Waters. Il musicista, ex membro dei Pink Floyd, si è espresso in una esclusiva intervista al Fatto Quotidiano ( qui l’integrale ). Secondo Waters per i governi è “conveniente per i loro padroni statunitensi che possiedono la maggior parte delle fabbriche di armi, insieme agli israeliani e ai tedeschi. Per questo sostengono volentieri l’idea della guerra. Le spese militari impoveriranno completamente i nostri popoli. È un mondo perfetto per i nazisti che stanno prendendo il controllo”. Convinto antimilitarista, Waters ha anche lanciato criticato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la sua idea sulle spese militari definendola un “nuovo” Mussolini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roger Waters in esclusiva al Fatto: “I governi europei ci stanno preparando alla guerra, Meloni è il vostro Mussolini” – Video

Leggi anche: Roger Waters in esclusiva al Fatto: “Con il mio ultimo respiro spero di suonare The Wall in Palestina” – Video

Leggi anche: VIDEO | Sciopero a Genova, nuovo appello (con canzone) di Roger Waters dei Pink Floyd

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: da kiev a gaza, la guer ra è solo per profitto.

Da Kiev a Gaza, la guerra è solo per profitto. Col riarmo i governi impoveriranno i popoli: intervista esclusiva a Roger WatersLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Da Kiev a Gaza, la guerra è solo per profitto. Col riarmo i governi impoveriranno i popoli: intervista esclusiva a Roger Waters pubblicato il 23 ... ilfattoquotidiano.it

Roger Waters: UFFICIALE in concerto in Italia con 4 date a Milano e Bologna nel 2023. Prevendita ESCLUSIVA su virginradio.itRoger Waters, storico leader e genio creativo dei Pink Floyd, torna in Italia con 4 concerti del suo nuovo straordinario tour. Il tour europeo di Roger Waters This Is Not A Drill, annunciato questa ... virginradio.it

Nel 1969, Roger Waters sposò Judith Trim, sua fidanzata d'infanzia, insegnante e ceramista. La sua fotografia apparve originariamente all'interno della copertina dell'album Ummagumma dei Pink Floyd, per poi essere rimossa nelle successive riedizioni in CD - facebook.com facebook