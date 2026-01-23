Roger Waters in esclusiva al Fatto | Con il mio ultimo respiro spero di suonare The Wall in Palestina – Video

Da ilfattoquotidiano.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roger Waters, in un’intervista esclusiva al Fatto, esprime il desiderio di eseguire

“Ho detto che suonerò The Wall in Palestina quando sarà libera. Quando lo stato di apartheid cadrà e ci saranno uguali diritti per tutti, dal Giordano al Mediterraneo, vorrei essere ancora vivo per suonare The Wall e celebrare la libertà del popolo palestinese. Sarebbe fantastico farlo con il mio ultimo respiro”. È solo uno dei passaggi dell’intervista a Roger Waters. Il musicista, ex membro dei Pink Floyd, convinto antimilitarista, si è espresso in un lungo colloquio con Il Fatto Quotidiano ( qui l’intervista integrale ), spiegando, tra le altre cose, anche i motivi della sua posizione sul conflitto tra Israele e Palestina definendolo, come già fatto più volte, “un genocidio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

roger waters in esclusiva al fatto con il mio ultimo respiro spero di suonare the wall in palestina 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Roger Waters in esclusiva al Fatto: “Con il mio ultimo respiro spero di suonare The Wall in Palestina” – Video

Leggi anche: VIDEO | Sciopero a Genova, nuovo appello (con canzone) di Roger Waters dei Pink Floyd

Leggi anche: VIDEO | Sciopero a Genova, nuovo appello (con nuova canzone) di Roger Waters dei Pink Floyd

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: da kiev a gaza, la guer ra è solo per profitto.

Da Kiev a Gaza, la guerra è solo per profitto. Col riarmo i governi impoveriranno i popoli: intervista esclusiva a Roger WatersLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Da Kiev a Gaza, la guerra è solo per profitto. Col riarmo i governi impoveriranno i popoli: intervista esclusiva a Roger Waters pubblicato il 23 ... ilfattoquotidiano.it

Roger Waters: UFFICIALE in concerto in Italia con 4 date a Milano e Bologna nel 2023. Prevendita ESCLUSIVA su virginradio.itRoger Waters, storico leader e genio creativo dei Pink Floyd, torna in Italia con 4 concerti del suo nuovo straordinario tour. Il tour europeo di Roger Waters This Is Not A Drill, annunciato questa ... virginradio.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.