Roger Waters, in un’intervista esclusiva al Fatto, esprime il desiderio di eseguire

“Ho detto che suonerò The Wall in Palestina quando sarà libera. Quando lo stato di apartheid cadrà e ci saranno uguali diritti per tutti, dal Giordano al Mediterraneo, vorrei essere ancora vivo per suonare The Wall e celebrare la libertà del popolo palestinese. Sarebbe fantastico farlo con il mio ultimo respiro”. È solo uno dei passaggi dell’intervista a Roger Waters. Il musicista, ex membro dei Pink Floyd, convinto antimilitarista, si è espresso in un lungo colloquio con Il Fatto Quotidiano ( qui l’intervista integrale ), spiegando, tra le altre cose, anche i motivi della sua posizione sul conflitto tra Israele e Palestina definendolo, come già fatto più volte, “un genocidio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roger Waters in esclusiva al Fatto: “Con il mio ultimo respiro spero di suonare The Wall in Palestina” – Video

Leggi anche: VIDEO | Sciopero a Genova, nuovo appello (con canzone) di Roger Waters dei Pink Floyd

Leggi anche: VIDEO | Sciopero a Genova, nuovo appello (con nuova canzone) di Roger Waters dei Pink Floyd

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: da kiev a gaza, la guer ra è solo per profitto.

Da Kiev a Gaza, la guerra è solo per profitto. Col riarmo i governi impoveriranno i popoli: intervista esclusiva a Roger WatersLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Da Kiev a Gaza, la guerra è solo per profitto. Col riarmo i governi impoveriranno i popoli: intervista esclusiva a Roger Waters pubblicato il 23 ... ilfattoquotidiano.it

Roger Waters: UFFICIALE in concerto in Italia con 4 date a Milano e Bologna nel 2023. Prevendita ESCLUSIVA su virginradio.itRoger Waters, storico leader e genio creativo dei Pink Floyd, torna in Italia con 4 concerti del suo nuovo straordinario tour. Il tour europeo di Roger Waters This Is Not A Drill, annunciato questa ... virginradio.it

Nel 1969, Roger Waters sposò Judith Trim, sua fidanzata d'infanzia, insegnante e ceramista. La sua fotografia apparve originariamente all'interno della copertina dell'album Ummagumma dei Pink Floyd, per poi essere rimossa nelle successive riedizioni in CD - facebook.com facebook