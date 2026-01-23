Rodriguez e Martinez arrestati in hotel dopo il torneo di doppio in Brasile | i video li incastrano

Luiz Martinez e Christian Rodriguez, noti nel circuito di doppio, sono stati arrestati in un hotel in Brasile dopo il torneo. Le autorità hanno diffuso video che li incriminano, e le accuse a loro carico prevedono una pena da uno a cinque anni. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo del tennis, sollevando interrogativi sulla loro condotta e le implicazioni legali.

