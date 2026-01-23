Roccaraso bus da Napoli | domenica 123 prenotati solo 50 ammessi In contemporanea il vertice della Lega

Per il weekend tra Roccaraso e Rivisondoli, sono stati prenotati numerosi bus low cost da Napoli. Con circa 123 prenotazioni e un massimo di 50 posti disponibili, si sta attuando un piano di gestione del flusso di visitatori, in concomitanza con il vertice della Lega. L’obiettivo è garantire un accesso ordinato e sicuro alle località montane, evitando sovraffollamenti e facilitando la mobilità dei partecipanti.

Weekend sulla neve tra Roccaraso e Rivisondoli: prenotate decine di bus low cost da Napoli, scatta il piano anti-caos. Ma l'effetto tiktoker è rimandato a fine gennaio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Rita De Crescenzo su Tiktok: napoletani a Roccaraso anche quest’anno. Il sindaco: da lunedì bus a numero chiusoRita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, ha annunciato la sua presenza a Roccaraso anche quest’anno.

Leggi anche: Canone Rai, blitz della Lega: «Deve scendere da 90 a 70 euro». Oggi il vertice

