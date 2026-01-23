Ritrovato vivo Boro il cane smarrito dopo l’incidente ferroviario in Spagna | questa storia apre uno spazio di senso

Dopo l’incidente ferroviario in Spagna, Boro, il cane smarrito, è stato ritrovato vivo. Questa notizia rappresenta più di una semplice riunione tra animale e proprietario: è un esempio di speranza e di resistenza, un ricordo che il legame tra uomo e animale può superare anche le prove più difficili. Una storia che invita a riflettere sul valore della solidarietà e sulla forza dei legami affettivi.

Boro è stato ritrovato. E per una volta la parola ritrovato non riguarda soltanto un corpo, ma un legame. La vicenda di Boro era diventata un simbolo di speranza dopo il terribile incidente ferroviario avvenuto il 18 gennaio ad Adamuz, nella provincia di Córdoba, in Andalusia, dove due treni ad alta velocità sono deragliati e si sono scontrati, causando decine di morti e numerosi feriti. In mezzo a una tragedia collettiva fatta di numeri, comunicati ufficiali e dolore diffuso, una storia apparentemente “minore” ha iniziato a farsi strada. Non per distrarre, ma per interrogare. Subito dopo l’impatto, nel caos dei soccorsi, Boro era scappato spaventato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

