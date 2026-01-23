In Spagna, Boro, il cane fuggito dopo il disastro ferroviario di Adamuz, è stato ritrovato vivo. La sua padrona, visibilmente commossa, ha dichiarato che ora possono tornare a casa. La vicenda ha attirato l’attenzione per il suo lieto epilogo, dopo che il cucciolo era scomparso durante l’incidente avvenuto il 20 gennaio nella provincia di Cordoba.

In Spagna, la storia del cane Boro si è conclusa con un lieto fine. Come riporta La Stampa, lo scorso 20 gennaio, il cucciolo viaggiava insieme alla sua famiglia su uno dei treni coinvolti nel disastro ferroviario di Adamuz, nella provincia di Cordoba. A seguito del rumore delle lamiere piegate e delle urla delle persone, Boro è fuggito dal treno, scappando nelle campagne circostanti. Ana Garcia, la proprietaria, dal letto d’ospedale ha lanciato un appello: aiutatemi a trovare il mio cane. Molte persone si sono mobilitate per cercare Boro. Volontari, associazioni animaliste, esponenti del Partito Animalista spagnolo e semplici cittadini hanno iniziato a perlustrare la zona in cerca delle sue tracce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ritrovato vivo Boro, il cane fuggito dopo il disastro ferroviario di Adamuz. La padrona commossa: “Ora torniamo a casa”

Treni deragliati in Spagna, ritrovato il cane Boro disperso dopo l’incidenteDopo l’incidente ferroviario ad Adamuz, in Spagna, che ha causato preoccupazione e disagi, è stata comunicata una notizia positiva: Boro, il cane disperso durante l’incidente, è stato ritrovato.

Spagna, ritrovato il cane smarrito dopo il deragliamento di Adamus: l'abbraccio con la sua padronaDopo gli incidenti ferroviari che hanno colpito la Spagna, giovedì è stata comunicata una notizia positiva: Boro, il cane scomparso durante il deragliamento di Adamus, è stato ritrovato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Ritrovato vivo Boro, il cane fuggito dopo lo scontro tra treni in Andalusia: dopo giorni ha riabbracciato la sua famiglia; Il lieto fine di Boro, ritrovato il cane smarrito dopo scontro tra treni lo in Spagna: Andiamo a casa; Cane trovato vivo dopo quattro giorni di ricerca a seguito di un disastro ferroviario spagnolo; Treno finisce contro una gru, ci sono feriti: è il quarto incidente ferroviario in Spagna in pochi giorni.

Ritrovato vivo Boro, il cane fuggito dopo lo scontro tra treni in Andalusia: dopo giorni ha riabbracciato la sua famigliaBoro, il cane fuggito dopo l’incidente ferroviario in Andalusia, è stato trovato vivo ed è potuto tornare tra le braccia della sua famiglia. greenme.it

Il lieto fine di Boro, ritrovato il cane smarrito dopo lo scontro tra treni in Spagna: Andiamo a casaSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... repubblica.it

#GOODNEWS! #Boro, il cane scomparso in seguito al grave incidente ferroviario di Adamuz (in Andalusia) è stato ritrovato vivo e ha potuto riabbracciare la sua umana Ana García Aranda! Dopo giorni di angoscia e mobilitazione per recuperarlo, quando le sp - facebook.com facebook

Ritrovato vivo Boro, il cane fuggito dopo lo scontro tra treni in Andalusia: dopo giorni ha riabbracciato la sua famiglia x.com