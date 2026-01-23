È stato ritrovato in serata il pacco con le 14 pietre d’inciampo destinate a Sesto San Giovanni, nel Milanese, precedentemente smarrito dal corriere. La scoperta ha permesso di riprogrammare la cerimonia prevista per il 7 febbraio, mantenendo il riconoscimento dedicato alla memoria locale. La vicenda evidenzia l’importanza di procedure di consegna affidabili e di un’attenta organizzazione degli eventi commemorativi.

È stato ritrovato in serata il pacco contenente 14 pietre d’inciampo destinate a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, che risultava smarrito, motivo per cui era stato deciso di cancellare la cerimonia di posa. La denuncia dello smarrimento era arrivata ieri – da parte della sezione Aned di Sesto San Giovanni-Monza. Il corriere ha ora assicurato che la consegna avverrà nel più breve tempo possibile. Se la commemorazione prevista per domani mattina è sicuramente saltata, pare salva quella del 7 febbraio come ha spiegato il presidente di Aned Sesto San Giovanni-Monza, Alessandro Padovani. Il cambio di programma e il ritrovamento.🔗 Leggi su Open.online

Le pietre d'inciampo sono state perse dal corriere: annullata la cerimonia nel MilaneseLe pietre d'inciampo previste per il 24 gennaio nel Milanese sono state smarrite dal corriere, causando l'annullamento della cerimonia in occasione del Giorno della Memoria.

Annullata la cerimonia della posa delle pietre d’inciampo a Sesto San Giovanni: “Il corriere ha perso il pacco”La cerimonia della posa delle pietre d'inciampo prevista a Sesto San Giovanni è stata annullata a causa della perdita del pacco da parte del corriere, che ha impedito la consegna delle pietre.

Ritrovato il pacco con le pietre d’inciampo smarrito da un corriere nel Milanese: «Salva la cerimonia del 7 febbraio»Il caso a Sesto San Giovanni dove era stata annullata la commemorazione prevista per sabato 24 gennaio. Il corriere ha assicurato che la consegna avverrà nel più breve tempo possibile ... open.online

Ritrovate le pietre d'inciampo smarrite da un corriere nel Milanese(ANSA) - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 23 GEN - È stato ritrovato il pacco contenente 14 pietre d'inciampo destinate a Sesto San Giovanni, ... notizie.tiscali.it

