Ritorno A Buenos Aires | dove è stato girato a Torino il nuovo film con Adriano Giannini

A Torino sono in corso le riprese di "Ritorno a Buenos Aires" con protagonista Adriano Giannini. Nel lungometraggio, diretto da Marco Bechis, una coproduzione internazionale Italia e Brasile, che è stato girato anche a Porto Alegre, in Brasile, si racconta la vicenda di Mariano Guerra che viene.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Ritorno a Buenos Aires: iniziate le riprese del nuovo film di Marco Bechis con Adriano Giannini

Leggi anche: Dove è stato girato La grazia, le location del nuovo film di Paolo Sorrentino

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: L’Aula Bunker diventa tribunale argentino: Marco Bechis gira a Torino Ritorno a Buenos Aires; L'Argentina spera nel ritorno della F1: lavori in corso a Buenos Aires | FP; L'Aula Bunker diventa tribunale argentino: Marco Bechis gira a Torino Ritorno a Buenos Aires; F1 – L’Argentina fa sul serio.

Torino diventa Buenos Aires, nell'aula bunker delle Vallette il processo ai dittatori dell'Argentina. Il regista Marco Bechis: «È un film sulla memoria»Bechis è sul set di «Ritorno a Buenos Aires», la storia di un italiano (interpretato da Adriano Giannini) torturato in un campo di concentramento e poi convocato in tribunale per testimoniare sulla su ... torino.corriere.it

L’Aula Bunker diventa tribunale argentino: Marco Bechis gira a Torino Ritorno a Buenos AiresAdriano Giannini interpreta un medico torinese chiamato a testimoniare contro i suoi torturatori, in una storia che intreccia memoria personale e storia collettiva ... msn.com

In corso a Torino le riprese di RITORNO A BUENOS AIRES, il nuovo film di Marco Bechis realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: https://sguardisutorino.blogspot.com/2026/01/in-corso-torin - facebook.com facebook

L’Aula Bunker diventa tribunale argentino: Marco Bechis gira a Torino “Ritorno a Buenos Aires” x.com