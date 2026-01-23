Risultati punteggi gol incluso Rangers-Ludogorets

I Rangers sono stati eliminati dall’Europa League 202526, nonostante la vittoria casalinga contro il Ludogorets, grazie a un gol di Mohamed Diomande. La partita, disputata il 23 gennaio 2026, ha rappresentato l’ultimo impegno della fase di campionato per la squadra scozzese. La sconfitta precedente e il risultato complessivo hanno determinato l’eliminazione dalla competizione europea.

2026-01-23 00:32:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I Rangers sono usciti dall'Europa League 202526 nonostante il gol di Mohamed Diomande abbia regalato alla squadra della Premiership scozzese la vittoria sul club bulgaro del Ludogorets nell'ultima partita casalinga della fase di campionato. Il centrocampista Diomande ha segnato il gol della vittoria al 33? dopo una mischia in area di rigore, estendendo la serie di vittorie della sua squadra a sette partite in tutte le competizioni. La squadra di Danny Rohl non è riuscita a ritrovare la forma in tempo sufficiente per salvare la propria campagna europea, a quattro punti dai play-off della fase a eliminazione diretta con una partita rimanente.🔗 Leggi su Justcalcio.com Pronostico Rangers-Ludogorets: tre punti per l'orgoglioLa sfida tra Rangers e Ludogorets, valida per la settima giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà giovedì alle 21:00. Rangers-Ludogorets Razgrad (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Rangers e Ludogorets Razgrad, valido per l'Europa League il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta il penultimo turno della fase a gironi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

