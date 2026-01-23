Risiko di Ferretti arriva la risposta cinese ai magnati cechi arabi e italiani | Non accettiamo l' Opa possibile aumento di quote

Il Risiko di Ferretti si infiamma con l’ingresso dei cinesi di Weichai, azionisti di maggioranza dal 2012, che hanno ribadito la loro intenzione di non accettare l’Opa promossa da Kkcg Maritime, controllata dal miliardario ceco Karel Komàrek. La disputa riguarda un possibile aumento di quote e la difesa del controllo sul prestigioso marchio di yacht di lusso, con implicazioni strategiche per il futuro dell’azienda.

I cinesi di Weichai, attuali azionisti di maggioranza dal 2012 del gruppo degli yacht di lusso Ferretti, che ha quartier generale a Forlì, non intendono cedere all'opa lanciata dall'azionista di minoranza Kkcg Maritime, controllata dal miliardario ceco Karel Komàrek. A indicarlo è una nota.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Tutti vogliono Ferretti Group: in corsa cinesi, arabi e cechiFerretti Group, rinomato produttore italiano di yacht di lusso, attira l’interesse di investitori provenienti da diverse parti del mondo.

Cinesi, arabi e cechi: è partita la corsa dei miliardari al controllo della FerrettiRecentemente è iniziata una competizione tra investitori internazionali per acquisire quote della Ferretti, azienda leader nel settore della nautica di lusso italiana.

