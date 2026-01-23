Rischio tumori per abuso di steroidi anabolizzanti sempre più malati under 40

L’uso abusivo di steroidi anabolizzanti sta aumentando tra i giovani under 40, anche in ambito sportivo amatoriale. I medici dell’Istituto dei tumori di Napoli evidenziano i rischi associati a questa pratica, tra cui il potenziale sviluppo di tumori e altre gravi condizioni di salute. È importante conoscere i pericoli e promuovere un approccio consapevole e responsabile verso l’attività fisica e il benessere.

I medici e gli specialisti dell’ Istituto dei tumori di Napoli lanciano un campanello d’allarme e richiamano l’attenzione sui possibili effetti dell’uso improprio di steroidi anabolizzanti, sempre più diffusi anche negli ambienti sportivi amatoriali. Negli ultimi anni è stato, infatti, osservato un incremento di pazienti sotto i 40 anni colpiti da tumore al fegato pur in assenza dei tradizionali fattori di rischio come epatiti, cirrosi o abuso di alcol. Steroidi anabolizzanti e rischio di tumori al fegato Secondo gli specialisti, l’ assunzione prolungata di sostanze dopanti può provocare danni gravi al fegato, favorendo la comparsa di adenomi epatici e la loro possibile trasformazione in forme maligne. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rischio tumori per abuso di steroidi anabolizzanti, sempre più malati under 40 Leggi anche: Il fiuto di Nadia è implacabile: scovati steroidi anabolizzanti e coca in un appartamento, arrestato 46enne Leggi anche: Alberi e regali di Natale per rendere i tumori infantili sempre più guaribili Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Alcol e cancro, il rischio sottovalutato; Tumore del fegato e prevenzione, un nuovo studio avverte: quasi l'80% dei casi si può evitare considerando questi nove fattori di rischio; Tumore del fegato, 9 fattori di rischio spiegano quasi l’80% dei casi; Prosciutto cotto alimento cancerogeno di Tipo 1 secondo l'Oms: è nella stessa categoria di fumo e alcol. Gli altri cibi a cui prestare... >>>ANSA/ Rischio tumori per abuso di anabolizzanti, sempre più malati under 40I medici e gli specialisti dell'Istituto dei tumori di Napoli lanciano un campanello d'allarme e richiamano l'attenzione sui possibili effetti dell'uso improprio di steroidi anabolizzanti, sempre più ... ansa.it Tumori, rischio più alto con uso anabolizzanti: «Sempre più malati under 40»I medici e gli specialisti dell'Istituto dei tumori di Napoli lanciano un campanello d'allarme e richiamano l'attenzione sui possibili effetti dell'uso improprio di ... ilmessaggero.it Mangiare prosciutto cotto aumenta davvero il rischio tumori I dati dello studio - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.