Rischio di scontri tra i tifosi del Lecce e del Brindisi prefetto dispone divieto di trasferta

Il prefetto ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi in occasione della partita tra Toma Maglie e Brindisi, prevista per domenica 25 gennaio al “Tamborino-Frisari”. La decisione è stata presa dopo un’analisi della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, al fine di prevenire eventuali scontri tra le tifoserie. La misura mira a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e a prevenire incidenti durante l’evento sportivo.

MAGLIE – La partita tra il Toma Maglie e il Brindisi, in programma domenica 25 gennaio al “Tamborino-Frisari” e valevole per il campionato di Eccellenza Pugliese, è stata oggetto di analisi nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia che si è tenuta ieri.È stata.🔗 Leggi su Lecceprima.it

